DAK: Mehr Säuglinge mit RS-Virus mussten in Klinik

Potsdam -Mehr als dreimal so viele Neugeborene und Säuglinge sind in Brandenburg im Winter 2022 laut einer Studie mit dem RS-Virus in Kliniken behandelt worden wie vier Jahre zuvor. Während es von Oktober bis Dezember vergangenen Jahres 15,1 Fälle je 1000 Kinder unter einem Jahr waren, lag die Zahl von Oktober bis Dezember 2018 bei 4,4 Fällen pro 1000. Das ergaben Zahlen der Krankenkasse DAK-Gesundheit unter ihren Versicherten. Hochgerechnet auf alle in Brandenburg lebenden Kinder wurden im Winter 2022 rund 300 Babys im Krankenhaus behandelt, im Winter 2018 rund 100.