Dalai Lama fordert Jungen auf, ihn an Zunge zu lecken – und bittet um Verzeihung

Das geistige Oberhaupt der Tibeter steht in der Kritik: Bei einer Veranstaltung in Indien kam er einem kleinen Jungen sehr nahe. Nun reagiert der Dalai Lama.

Der Dalai Lama bittet um Entschuldigung, weil er einen Jungen aufgefordert hatte, ihn an der Zunge zu lecken. Das berichtet unter anderem CNN. Zuvor war ein Video öffentlich geworden, in dem zu sehen ist, wie das geistliche Oberhaupt der Tibeter den Jungen zunächst auf die Lippen küsst. Anschließend streckt er ihm seine Zunge entgegen und sagt, der Junge solle sie lecken.

Nun verbreitete der Twitter-Account des Dalai Lama eine Nachricht, in der dieser um Verzeihung bittet: „Ein Videoclip ist im Umlauf, der ein kürzliches Treffen zeigt, bei dem ein kleiner Junge seine Heiligkeit den Dalai Lama fragte, ob er ihm umarmen könne. Seine Heiligkeit möchte sich bei dem Jungen und seiner Familie wie auch bei seinen vielen Freunden rund um die Welt für den Schmerz entschuldigen, den seine Worte verursacht haben könnten.“

Weiter heißt es, der Dalai Lama necke oft Leute, die er trifft, auf eine „unschuldige und verspielte Art, sogar in der Öffentlichkeit und vor Kameras“. Er bedaure den Vorfall.

Die Aufnahme stammt von einer Veranstaltung in einem Vorort der nordindischen Stadt Dharamshala am 28. Februar. Twitter-Nutzer hatten das Video als „abstoßend“ und „absolut krank“ bezeichnet, nachdem es am Sonntag viral gegangen war.

Der Dalai Lama setzt sich für eine Autonomie Tibets von China ein und wurde 1989 mit dem Friedensnobelpreises ausgezeichnet. Danach erhielt er zahlreiche Einladungen und traf Staatsoberhäupter und Hollywood-Stars.



Die Aufmerksamkeit für ihn hat jüngst etwas nachgelassen, was auf die abnehmende Reisetätigkeit des Dalai Lama, aber auch auf den wachsenden wirtschaftlichen und politischen Einfluss Chinas zurückgeführt wird.