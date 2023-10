Daniel Barenboim zum Krieg in Israel: Leiden Unschuldiger unerträglich – egal auf welcher Seite

In einem Gastbeitrag für die Süddeutsche Zeitung sendet Daniel Barenboim nach dem terroristischen Angriff der Hamas und den Vergeltungsmaßnahmen Israels eine Friedensbotschaft aus. Der 80 Jahre alte, in Argentinien geborene israelische Dirigent, Pianist und langjährige Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden zeigt sich zutiefst erschüttert über die durch nichts zu rechtfertigenden „barbarischen, terroristischen Akte der Hamas gegenüber Zivilisten, darunter Kinder und Babys“.

Er sei aber überzeugt, dass es für den Konflikt nur eine Lösung „auf der Grundlage von Humanismus, Gerechtigkeit und Gleichheit – und ohne Waffengewalt und Besatzung“ geben kann. Man dürfe sich von Extremisten und Gewalt in dem Streben nach Frieden nicht übertönen lassen. „Jegliche Analyse, jegliche moralische Gleichung, die wir möglicherweise aufsetzen, muss aber als Basis dieses Grundverständnis haben: Es gibt Menschen auf beiden Seiten. Menschlichkeit ist universell, und die Anerkennung dieser Wahrheit auf beiden Seiten ist der einzige Weg. Das Leiden unschuldiger Menschen auf egal welcher Seite ist absolut unerträglich.“

Barenboim: Palästinenser müssen „Hoffnung spüren können“

Die Mitglieder des von ihm gegründeten West-Eastern Divan Orchestra und der Barenboim-Said-Akademie seien fast alle unmittelbar betroffen. Es sei die Bereitschaft zur Empathie gefragt, man dürfe einander nicht die Menschlichkeit absprechen. Man müsse denen, die sich zum Extremismus hingezogen fühlten, andere Perspektiven bieten. „Meist sind es doch völlig perspektivlose, verzweifelte Menschen, die sich mörderischen oder extremistischen Ideologien verschreiben, dort ein Zuhause finden.“ Barenboim ist überzeugt: „Die Israelis werden dann Sicherheit haben, wenn die Palästinenser Hoffnung spüren können, also Gerechtigkeit. Beide Seiten müssen ihre Feinde als Menschen erkennen und versuchen, ihre Sichtweise, ihren Schmerz und ihre Not nachzuempfinden.“ Die Israelis müssten auch akzeptieren, „dass die Besetzung Palästinas damit nicht vereinbar ist“.

Bereits am Mittwoch hatte Barenboim in einem Instagram-Statement nicht nur den vielfachen Tod im südlichen Israel, sondern auch in Gaza als Tragödie bezeichnet und die Reaktion Israels kritisiert: „Die israelische Belagerung des Gazastreifens stellt eine Politik der kollektiven Bestrafung dar, die eine Verletzung der Menschenrechte ist.“