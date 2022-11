Daniel Brühl: Ich lebe nach wie vor in Berlin Schauspieler Daniel Brühl (44) hat einen kompletten Umzug in sein Geburtsland Spanien dementiert. „Ich bin nicht ganz weggezogen, da bin ich missverstanden w... dpa

Daniel Brühl kommt zum Moët Effervescence Dinner im Alten Stadthaus. Gerald Matzka/dpa

Berlin -Schauspieler Daniel Brühl (44) hat einen kompletten Umzug in sein Geburtsland Spanien dementiert. „Ich bin nicht ganz weggezogen, da bin ich missverstanden worden“, sagte Brühl am Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur beim „Moët Effervescence Dinner“. Bei dem Benefizabend in Berlin wurde Geld für ein Aufforstungsprojekt in Berlin und Brandenburg gespendet.