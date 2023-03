Daniel Brühl spielt Lagerfeld: „Kaiser Karl“ bei Disney+ Eine neue Streaming-Serie will den Aufstieg Karl Lagerfelds in der Pariser Modeszene der 70er erzählen. Die Hauptrolle spielt Daniel Brühl. dpa

Berlin/Paris -Daniel Brühl verkörpert in einer Streaming-Serie den Modeschöpfer Karl Lagerfeld. „Was für ein Geschenk, was für eine Ehre, was für ein Abenteuer“, schrieb der 44 Jahre alte Schauspieler am Mittwochabend auf seinem Instagram-Account auf Französisch und Englisch. „Endlich darf ich Euch verraten: Ich werde Karl Lagerfeld spielen, eine der bisher größten Herausforderungen.“ Der Streamingdienst Disney+ bestätigte am Donnerstag das Serienprojekt über den einst in Hamburg geborenen Lagerfeld, der 2019 in Neuilly-sur-Seine bei Paris starb. Titel der Serie: „Kaiser Karl“.