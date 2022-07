Schüsse in Einkaufszentrum : Dänische Polizei: Tat in Kopenhagen war kein Terrorangriff

Was ist das Motiv der Bluttat mit drei Toten in einem Kopenhagener Einkaufszentrum? Die dänische Polizei schließt Terror aus - der mutmaßliche Täter habe in der Vergangenheit Hilfe in einer Psychiatrie gesucht.

