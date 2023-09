Darf Aiwanger bleiben oder nicht? Söder gibt am Vormittag Pressekonferenz

In der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt wird mit Spannung erwartet, ob Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) seinen Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler) entlässt. Nun will Söder am Sonntagvormittag kurzfristig eine Pressekonferenz geben. Die Staatskanzlei lud für 11 Uhr dazu ein, „aus aktuellem Anlass“, wie es in der Einladung hieß.

Der Freie-Wähler-Vorsitzende hat Söders Fragenkatalog jüngst schriftlich beantwortet – nach Angaben aus CSU-Kreisen vom Samstag werden die Antworten nun „in Ruhe“ ausgewertet. Weder der Inhalt der Fragen noch die Antworten sind bekannt. Laut der Bayerischen Landesverfassung kann der Ministerpräsident seine Ministerinnen und Minister mit Zustimmung des Landtages entlassen.

Aiwanger selbst sieht „überhaupt keinen Grund für einen Rücktritt oder eine Entlassung“, wie er der Bild am Sonntag sagte. Der 52-Jährige forderte ein Ende der „Hexenjagd“.