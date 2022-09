Der Schauspieler Jack Ging ist Medienberichten zufolge gestorben. Er war vor allem durch die der Action-Kultserie „Das A-Team“ bekannt. Dort verkörperte er General Harlan „Bull“ Fullbright. Wie seine Frau gegenüber dem Hollywood Reporter bestätigte, starb Ging bereits am 9. September im Alter von 90 Jahren.

Auch in anderen Kultserien war Jack Ging zu sehen. Er hatte Gastrollen in „Twilight Zone“ und „Bonanza“ sowie in „Ein Colt für alle Fälle“.

Jack Ging wurde am 30. November 1931 in US-Bundesstaat Oklahoma geboren. Ende der 1950er Jahre hatte er erste Schauspielrollen. Deutschem Publikum wurde er ab 1985 durch „Das A-Team“ bekannt. Seinen letzten Fernsehauftritt hatte Ging im Jahr 1994. Danach zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück.