Berlin will den Radverkehr ausbauen und hat dazu einen neuen Radverkehrsplan beschlossen. In den kommenden Jahren soll ein umfassendes Netz von Radverkehrsverbindungen mit einer Gesamtlänge von mehr als 3000 Kilometern entstehen. Das seien doppelt so viele Verbindungen und mit deutlich höheren Standards als in den bisherigen Planungen. Kern ist ein 865 Kilometer langes sogenanntes Vorrangnetz mit den wichtigsten gesamtstädtischen Radverbindungen. Diese Strecken sollen prioritär mit einer Regelbreite von 2,50 Meter ausgebaut werden. Ein sogenanntes Ergänzungsnetz ist 1506 Kilometer lang, hier sollen die Radwege in der Regel 2,30 Meter breit sein, mindestens aber 2,00 Meter. Hinzu kommen den Angaben zufolge weitere gut 550 Kilometer Radwege auf Hauptstraßen. Schließlich kommen noch geplante Radschnellverbindungen hinzu, nach derzeitigen Plänen 100 Kilometer. Diese „Fahrradautobahnen“ sollen in der Regel pro Richtung mindestens drei Meter breit sein.