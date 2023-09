In der belgischen französischsprachigen Region Wallonien wurden in der vergangenen Woche mindestens sechs Schulen in Brand gesetzt. Die Behörden sehen einen Zusammenhang mit der obligatorischen Einführung eines Sexualkundeunterrichts an Schulen. Gegen das Programm, das islamische Gruppen in dem Land verurteilten, gab es auch Proteste: Es könne zur „Hypersexualisierung“ von Kindern führen.

Niemand hat sich zu den Bränden an den Schulen bekannt, und bisher gab es auch keine Festnahmen. Die Feuerwehr bestätigte jedoch, dass die Brände absichtlich gelegt wurden und entdeckte Nachrichten, die sich auf den kontrovers diskutierten Unterricht bezogen. „Das ist Barbarei. Öffentliche Schulen auf diese Weise anzugreifen, ist eine Form des Terrorismus“, erklärte der Bürgermeister von Charleroi, Paul Magnette.



Das Programm „Evras“ richtet sich an Schüler im Alter von 11-12 und 15-16 Jahren und hat zum Ziel, sie in der Gestaltung emotionaler und sexueller Beziehungen zu unterweisen. Es war zwar schon vorher verfügbar, wurde aber erst jetzt zur Pflicht.

Ministerpräsident De Croo: „Wir leben in einem Land der Toleranz“

Kritiker argumentieren, dass Kinder zu früh mit Konzepten zu Geschlecht und sexueller Identität vertraut gemacht werden und dass diese Themen von den Familien selbst behandelt werden sollten. In Brüssel fanden Proteste statt, an denen sich Hunderte von Menschen beteiligten.

Am Freitag zeigte sich der belgische Premierminister Alexander De Croo nach den Protesten und den Brandstiftungen trotzig. „In einer Demokratie wie der unseren werden wir niemals zulassen, dass unsere Schulen zur Zielscheibe werden“, sagte De Croo. „Wir leben in einem Land der Toleranz, und Toleranz bedeutet, dass wir eine Debatte führen können, unterschiedliche Standpunkte haben können, aber das kann niemals zu Gewalt führen, insbesondere nicht an Orten, die von unseren Kindern besucht werden.“ Er kündigte an, dass er die Hilfe von Extremismusexperten in Anspruch nehmen werde.