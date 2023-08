Erneut hat die Polizei am Dienstag einen Anruf eines besorgten Bürgers erhalten, der im Finkenpark in Dahlem einen Löwen gesichtet haben will. Vor rund zwei Wochen hat eine vermeintliche Löwen-Sichtung Berlin den Atem anhalten lassen. Dann die Auflösung: Es handelte sich um ein Wildschwein – und nicht um ein gefährliches Raubtier.

Auf Twitter veröffentlichte die Berliner Polizei am Mittwoch ein Foto von dem Löwen, den der aufmerksame Bürger gemeldet hatte. Diesmal soll es sich zweifellos nicht um ein Wildschwein handeln. Zu sehen ist ein Löwenweibchen, das auf einem Stromkasten liegt, die Pfoten baumeln lässt und die Umgebung gut im Blick zu haben scheint.

Schnell folgt die Auflösung: Bei dem entdeckten Raubtier handelt es sich nicht um ein echtes Löwenweibchen – sondern nur um ein Plüschtier.

Diesmal ist jeder Zweifel ausgeschlossen: Das ist kein Wildschwein.

Ein Mann hatte gestern unsere Kolleg. in den #Finkenpark in #Dahlem alarmiert.#Fehlalarm: Das ist ein Plüschtier.

— Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 2, 2023