„Das Jugendgericht“: TV-Richterin Ruth Herz ist tot

Von 2001 bis 2005 wirkte Ruth Herz in der RTL-Gerichtssendung „Das Jugendgericht“. Nun ist sie mit 79 Jahren gestorben.

Die als TV-Jugendrichterin bekannt gewordene Juristin Ruth Herz ist tot. Sie sei bereits am 2. Februar im Alter von 79 Jahren gestorben, teilte ein Sprecher des Fernsehensenders RTL am Freitag unter Berufung auf das familiäre Umfeld von Herz mit. Die promovierte Rechtswissenschaftlerin hatte in der RTL-Gerichtssendung „Das Jugendgericht“ von 2001 bis 2005 sich selbst gespielt und fiktive Fälle jugendlicher Straftäter verhandelt.

Anschließend zog sich Herz laut RTL aus dem Mediengeschäft zurück und ging für ein Forschungsprojekt an die Universität Oxford. Als Kind jüdischer Eltern, die vor den Nazis geflohen waren, kam Herz 1943 in Haifa zur Welt. Nach dem Zweiten Weltkrieg zogen die Eltern mit ihr nach Deutschland.

Nach ihrem Jurastudium wurde Herz 1974 Richterin am Amtsgericht Köln. 1998 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz.