Das Leid der Kinder in der Erdbebenzone Zahlreichen Kindern haben die Erdbeben in der Türkei und Syrien ihre Eltern geraubt. Viele sind stark traumatisiert, von etlichen weiß man nicht einmal die N... Anne Pollmann , dpa

Zärtlich streicht Serkan Agri seiner Tochter Saadet im Krankenhaus von Adana über den Arm. Boris Roessler/dpa

Kirikhan/Adana -Die zehnjährige Saadet Agri starrt ins Nichts. Statt in ihrem Kinderbett in Antakya liegt das Mädchen in einem der 1500 Betten im Stadtkrankenhaus im türkischen Adana. Die Decke ihres Kinderzimmers ist in der Nacht des Erdbebens auf sie und ihren elfjährigen Bruder Mahmut herabgestürzt. Beide Kinder haben die Beine gebrochen.