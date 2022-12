Das sind die Weihnachtsbaum-Abholtermine in Berlin 2023

Die BSR holt jeweils an zwei Terminen Weihnachtsbäume in den verschiedenen Stadtteilen ab. Hier können Sie sehen, wann es bei Ihnen so weit ist.

Ab dem 7. Januar holt die Berliner Stadtreinigung (BSR) Weihnachtsbäume in Berlin ab. Pro Ortsteil sind zwei Termine vorgesehen. Wer seinen Tannenbaum loswerden möchte, sollte ihn abgeschmückt und unverpackt am Vorabend des Abholtermins an den Straßenrand legen. Hier sind die Weihnachtsbaum-Abholtermine 2023 in der Übersicht:

Weihnachtsbaum-Abholung in Charlottenburg-Wilmersdorf: Charlottenburg, Charlottenburg-Nord : Montag, 9. und 16.1.

: Montag, 9. und 16.1. Schmargendorf, Westend, Grunewald : Dienstag, 10. und 17.1.

: Dienstag, 10. und 17.1. Wilmersdorf, Halensee: Donnerstag, 12. und 19.1

Weihnachtsbaum-Abholung in Friedrichshain-Kreuzberg: alle Ortsteile: Montag, 9. und 16.1.

Weihnachtsbaum-Abholung in Lichtenberg: Lichtenberg : Montag, 9. und 16.1.

: Montag, 9. und 16.1. Friedrichsfelde, Karlshorst, Rummelsburg : Mittwoch, 11. und 18.1.

: Mittwoch, 11. und 18.1. Alt- und Neu-Hohenschönhausen : Donnerstag, 12. und 19.1.

: Donnerstag, 12. und 19.1. Fennpfuhl : Freitag, 13. und 20.1.

: Freitag, 13. und 20.1. Falkenberg, Malchow, Wartenberg: Samstag, 7. und 14.1.

Weihnachtsbaum-Abholung in Marzahn-Hellersdorf: alle Ortsteile: Samstag, 7. und 14.1.

Weihnachtsbaum-Abholung in Mitte: Wedding : Montag, 9. und 16.1.

: Montag, 9. und 16.1. Mitte, Gesundbrunnen : Dienstag, 10. und 17.1.

: Dienstag, 10. und 17.1. Hansaviertel, Moabit, Tiergarten: Mittwoch, 11. und 18.1.

Weihnachtsbaum-Abholung in Neukölln: Britz : Dienstag, 10. und 17.1.

: Dienstag, 10. und 17.1. Neukölln : Freitag, 13. und 20.1.

: Freitag, 13. und 20.1. Buckow, Gropiusstadt, Rudow: Samstag, 7. und 14.1.

Weihnachtsbaum-Abholung in Reinickendorf: alle Ortsteile: Samstag, 7. und 14.1.

Weihnachtsbaum-Abholung in Pankow: Weißensee : Dienstag, 10. und 17.1.

: Dienstag, 10. und 17.1. Pankow : Donnerstag, 12. und 19.1.

: Donnerstag, 12. und 19.1. Prenzlauer Berg : Freitag, 13. und 20.1.

: Freitag, 13. und 20.1. Blankenburg, Französisch Buchholz, Heinersdorf, Karow, Malchow, Blankenfelde, Buch, Niederschönhausen, Rosenthal, Wilhelmsruh: Samstag, 7. und 14.1.

Weihnachtsbaum-Abholung in Spandau: alle Ortsteile: Samstag, 7. und 14.1.

Weihnachtsbaum-Abholung in Steglitz-Zehlendorf: Wannsee : Mittwoch, 11. und 18.1.

: Mittwoch, 11. und 18.1. Dahlem : Donnerstag, 12. und 19.1.

: Donnerstag, 12. und 19.1. Steglitz, Nikolassee, Schlachtensee: Freitag, 13. und 20.1.

Freitag, 13. und 20.1. Lankwitz, Lichterfelde, Zehlendorf: Samstag, 7. und 14.1

Weihnachtsbaum-Abholung in Tempelhof-Schöneberg: Tempelhof : Dienstag, 10. und 17.1.

: Dienstag, 10. und 17.1. Friedenau, Schöneber g: Mittwoch, 11. und 18.1.

Mittwoch, 11. und 18.1. Lichtenrade, Mariendorf, Marienfelde: Samstag, 7. und 14.1.