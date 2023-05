Date in die Falle gelockt: Räuber attackieren 28-Jährigen mit Messer

Ein 28-Jähriger ist am Mittwochnachmittag in Berlin-Reinickendorf von zwei Männern ausgeraubt und mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann gegen 16 Uhr auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Roedernallee mit Messern bedroht und so zur Herausgabe von Bargeld genötigt.

Der 28-Jährige hatte sich nach Angaben der Polizei vor der Tat mit einem der Tatverdächtigen über eine Dating-Plattform verabredet und einen Treffpunkt vereinbart. An dem verabredeten Ort erschien allerdings ein weiterer mutmaßlicher Täter. Als er bedroht wurde, übergab der 28-Jährige den beiden sein Bargeld.

Beim Versuch zu flüchten, wurde der 28-Jährige von dem zweiten mutmaßlichen Täter mit einem Messer am Rücken verletzt. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus.