Bei dem Düsseldorfer Modehändler Peek & Cloppenburg ist es offenbar zu einer schweren Datenpanne im Online-Shop gekommen. Wie Focus berichtet, konnten Ende der Woche unberechtigte Dritte Kundendaten wie E-Mailadressen, Geburtsdaten, Kundennummern, Telefonnummern sowie Bestellvorgänge mit Umsatzangaben und Kreditkartennummern einsehen.

Die Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf bestätigte den Vorfall gegenüber Focus und teilte mit, man habe am Donnerstag sofort reagiert und den Fehler beheben können. Weitere Informationen könnten zum jetzigen Zeitpunkt „nicht zur Verfügung gestellt“ werden - der Sachverhalt werde geprüft. Unklar bleibt also, ob es sich bei dem Datenleck um einen Hackerangriff handelte oder es einen rein technischen Hintergrund hat. Ebenso offen ließ Peek & Cloppenburg, wie viele Kunden von der Datenpanne betroffen sind.

Peek & Cloppenburg wurde 1901 in Düsseldorf gegründet. Mittlerweile gibt es zwei unabhängige Unternehmen Peek & Cloppenburg mit Hauptsitzen in Düsseldorf und Hamburg. Die Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf betreibt 64 Standorte in Deutschland.