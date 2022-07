Google hat offenbar einem russischen Unternehmen sensible Daten von Nutzerinnen und Nutzern aus der Ukraine zur Verfügung gestellt. Dies berichtete die investigative US-amerikanische Recherche-Plattform Propublica und warnt vor potenziellem Missbrauch.

So ermöglichte Google dem russischen Unternehmen RuTarget offenbar Zugriff auf die Daten. Das Unternehmen verkauft digitale Werbeanzeigen an Agenturen und gehört der russischen Staatsbank Sberbank. Google erlaubte RuTarget anscheinend den Zugang und das Speichern von Daten von Personen, die Webseiten besuchten und Apps benutzten – aus der Ukraine, aber auch ausgehend von anderen Orten. Dies hatte die Daten-Analyse-Plattform Adalytics nach eigenen Angaben herausgefunden.

Adalytics habe etwa 700 Fälle identifiziert, in denen RuTarget Nutzerdaten von Google erhalten habe – auch noch nachdem das russische Unternehmen auf eine Sanktionsliste der USA gesetzt wurde, und US-amerikanische Senatoren das Unternehmen gewarnt hatten.

Erst vier Monate nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, seit dem 23. Juni, sei die Datenübertragung gestoppt worden. Am selben Tag, an dem Propublica Google mit den Rechercheergebnissen konfrontierte.

Die Eigentümerin des Unternehmens, die russische Staatsbank Sberbank, wird auch von der Europäischen Union durch einen Ausschluss vom Zahlungssystem SWIFT sanktioniert. Sie ist enorm wichtig für die russische Wirtschaft. Ziel der Sanktionen ist es, Einzelpersonen und Gruppen sowie Unternehmen zu untersagen, Geschäfte mit den gelisteten Unternehmen und Personen zu machen.

Die Daten können Hinweise auf User geben

Bei den Daten, die Google von ukrainischen Nutzerinnen und Nutzern weitergegeben haben soll, handelt es sich angeblich um sensible Informationen wie Handynummern, IP-Adressen, Ortsangaben. Aber auch die Interessen und Online-Aktivitäten der User. Laut Propublica könnten mit diesen Daten Personen lokalisiert werden.

Eine Gruppe von US-Senatoren habe außerdem einen Brief an Google und andere große Tech-Firmen geschrieben, in dem sie davor warnten, Daten an russische Firmen weiterzugeben. Diese Daten könnten „Goldminen für ausländische Geheimdienste“ sein.

Adalytics sieht riesige Gefahr

Michael Aciman, der Sprecher von Google, sagte gegenüber Propublica, dass die Geschäfte mit RuTarget seit März unterbrochen seien. Er räumte jedoch auch ein, dass das Unternehmen Daten von Google gekauft habe, bis man von Propublica informiert worden sei. Die Frage, ob Daten von ukrainischen Personen mit RuTarget geteilt worden seien, beantwortete Aciman nicht.

Krzysztof Franaszek, der hinter dem Bericht der Analyse-Plattform Adalytics steht, befürchtet, dass die weitergegebenen Google-Daten die Tür zu ernsthaftem Missbrauch öffnen könnten. Wenn RuTarget die Daten von anderen Geschäftspartnern kombiniere, wie die russische Regierung oder Cyberkriminelle, sehe er eine „riesige Gefahr“.

Bereits im Juni hatte Propublica berichtet, dass Google mit über 100 Millionen Anzeigen für Waffen-Werbung Geld verdiente, obwohl das Unternehmen sich öffentlich gegen solche Werbung positioniert.