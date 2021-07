Ingolstadt - Jeder dritte Deutsche will sich nur noch mit Menschen verabreden, die bereits geimpft oder genesen ist. Eine Studie des Softwareunternehmens Kaspersky zeigt, dass ein Drittel (34 Prozent) der Befragten in Deutschland sich nicht persönlich mit Ungeimpften treffen will.

Neben dem Impfstatus des möglichen Dates scheint es zusätzliche Sorgen vor dem ersten persönlichen Treffen zu geben. So ist jeder Zweite in Deutschland (48 Prozent) vor der Begegnung in der Realität sehr nervös und etwa jeder Vierte (27 Prozent) hat Bedenken wegen seiner eigenen Sicherheit. Daher bevorzugen es gut zwei Drittel (69 Prozent) der Online-Dating-Nutzer, den potenziellen Partner zunächst virtuell per Telefon oder Videokonferenz näher kennenzulernen, heißt es in der Studie.

„Die weltweiten Restriktionen und Aufforderungen, zu Hause zu bleiben, haben dem Online-Dating jetzt zu einer bedeutenderen Rolle im Alltag verholfen“, erklärt David Jacoby, Sicherheitsforscher bei Kaspersky. "„Noch ist der Übergang von ‚online‘ zu ‚offline‘ für viele mit einem Vertrauensvorschuss verbunden. Das ist nicht nur eine Frage der Gesundheit, es spielen beim Treffen mit Fremden viele althergebrachte Vorbehalte mit.“

Wie wäre es mit Facetime-Sex?

Kristy Stahlberg, Head of Corporate Communications beim Bremer Hersteller für Erwachsenenspielzeug Fun Factory, sagt dazu: „Für alle, die ganz sicher gehen wollen und ein erstes Date erst nach vollständiger Impfung oder nachgewiesenen Antikörpern wagen möchten: Wie wäre es mit einem sicheren ersten Date via Telefon oder Videotelefonie? Kennt man sich bereits etwas besser, vielleicht sogar in Kombination mit dem jeweiligen Lieblingstoy?“