„De La Soul“: US-Rapper Trugoy im Alter von 54 Jahren gestorben

Der US-Rapper David Jude Jolicoeur alias Trugoy the Dove vom Hip-Hop-Trio De La Soul ist tot. Wie US-Medien am Sonntag (Ortszeit) berichteten, wurde er 54 Jahre alt. Eine Todesursache wurde in den Berichten nicht genannt. In den vergangenen Jahren hatte Trugoy öffentlich über Herzprobleme gesprochen.

Die Medien berichteten unter Berufung auf das Umfeld des Musikers. De La Soul, gegründet 1988, repräsentierte eine etwa sanftere Version des Raps als ihre historischen Vorbilder. Ihr Debütalbum „3 Feet High and Rising“ mit dem Hit „Me, Myself and I“ verschaffte dem Trio 1989 den Durchbruch.

Nach Tod von Trugoy the Dove: Beileidsbekundungen aus der Hip-Hop-Szene

Die Band kündigte erst kürzlich an, ihre frühen Hits auch auf Streaming-Plattformen zu veröffentlichen. Vorausgegangen war ein jahrzehntelanger Streit um die von ihr genutzten Samples. Die ersten sechs De La Soul-Alben waren bislang nicht per Streaming zu haben, weil das damalige Plattenlabel der Band, Tommy Boy, sich nie um Lizenzen für die dort genutzten Samples gekümmert hatte.

Nach Trugoys Tod bekundeten zahlreiche Größen aus der Hip-Hop-Szene ihr Beileid. Rapper Big Daddy Kane erklärte: „Es war mir eine Ehre, mit dir auf so vielen Bühnen zu stehen.“ Rapper Busta Rhymes schrieb auf Twitter, er sei fassungslos: „Das tut wirklich weh.“ Sänger Pharrell Williams schrieb, er sende Trugoys Familie, De La Soul und „allen, deren Leben durch seine Existenz beeinflusst wurde, Liebe, Licht und positive Schwingungen“.