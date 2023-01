Fußball-Kommentator mit 24 Jahren überraschend gestorben

Der junge Dazn-Kommentator Christian Scherpe ist tot. Der Fußballverein FC Adler Meindorf teilte am Donnerstag auf Instagram mit, dass Scherpe im Alter von 24 Jahren verstorben ist.

„Christian trat im Alter von vier Jahren dem FC Adler bei, durchlief alle Jugendmannschaften und war in den letzten Jahren ein wichtiges Mitglied unserer Seniorenmannschaften“, heißt es in dem Statement. Die Gedanken des Vereins seien bei den Angehörigen und Freunden. „Ruhe in Frieden“, schreibt der Verein am Ende. Über die Todesursache ist derzeit nichts bekannt.