DDR-Diktatur: Frank Ebert soll neuer Beauftragter für Berlin werden

Der Berliner Bürgerrechtler Frank Ebert soll nach Plänen des Berliner Senats neuer Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur werden. Der Senat will den 52-jährigen Ebert nach seiner Sitzung am Dienstag offiziell vorschlagen, heißt es aus Regierungskreisen. Danach muss das Abgeordnetenhaus noch zustimmen.

Frank Ebert war zur Wendezeit als junger Mann in der oppositionellen Umweltbibliothek in Ost-Berlin aktiv. Er würde auf Tom Sello folgen, der das Amt bis zum 27. November ausfüllte. Bei der Aufarbeitung des DDR-Regimes ist der Landesbeauftragte Ansprechpartner. Er beantwortet Fragen zu Stasi-Akten und berät Opfer bei der Entschädigung. Er kann sich in Stasi-Überprüfungsverfahren einschalten, berät öffentliche Stellen und hat ein Rederecht im Parlament.