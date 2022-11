Der DDR-Filmstar Jan Spitzer ist tot. Er spielte in vielen Filmen der DEFA mit und war auch mehrmals im „Polizeiruf“ zu sehen. Wie seine Agentur Media-Paten nun gegenüber T-Online bestätigte, starb Spitzer bereits am 4. November.

Der Schauspieler wurde 1947 in Sangerhausen im Südharz geboren. In Berlin begann er seine Schauspielausbildung und übernahm bereits erste Rollen – darunter in „Abschied“ im Jahr 1968. Zudem war er in mehreren DEFA-Märchenfilmen zu sehen.

Auch auf der Theaterbühne war er zu sehen, er hatte Engagements in Altenburg, Halle, Schwerin, am Deutschen Theater Berlin sowie am Volkstheater München und dem Berliner Ensemble. Seit den Neunzigern war er auch als Synchronsprecher tätig, zuletzt 2021.