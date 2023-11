Der in der DDR als „Zauberpeter“ bekannte TV-Magier Peter Kersten ist tot. Kersten starb im Alter von 80 Jahren in einem Hospiz bei Dresden, wie die Sächsische Allgemeine am Mittwoch berichtet. Nach Informationen der Bild-Zeitung litt Kersten an Prostata-Krebs. Zu seinem Geburtstag Ende Juli führte er vor seinen Gästen noch ein paar Zaubertricks vor. Da war er bereits schwer krank.

Kersten verzauberte in den 80er-Jahren ein Millionenpublikum mit der Fernsehsendung „Zauber auf Schloss Kuckuckstein“ und erlangte damit in der DDR Kultstatus. Später trat der „Zauberpeter“ auch mit Komikern wie Hape Kerkeling und Dieter Hallervorden auf. Kersten war promovierter Chemiker.

Peter Kersten war in der DDR als Zauberpeter bekannt United Archives/imago