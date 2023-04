Berlin: DDR-Reporterlegende Heinz Florian Oertel ist tot

Im Dezember vorigen Jahres hatte er noch seinen 95. Geburtstag gefeiert, nun ist der bekannte DDR-Sportjournalist Heinz Florian Oertel gestorben. Wie die Bild-Zeitung am Mittwoch berichtete, verstarb die Kommentatoren-Legende bereits am 27. März im Kreise seiner Familie in Berlin-Schönholz.

Oertel arbeitete von 1949 bis 1991 beim Rundfunk der DDR, wo der gebürtige Cottbusser vor allem aufgrund seines Detailwissens und seiner emotionalen Berichterstattung zu einem der beliebtesten Sportkommentatoren des Landes aufstieg. Insgesamt berichtete Oertel von 17 Olympischen Spielen und acht Fußball-Weltmeisterschaften.

Neben seiner Tätigkeit als Sportkommentator arbeitete Oertel auch als Moderator von Fernsehsendungen wie „Ein Kessel Buntes“ und führte auch durch Sendungen in Radio und Fernsehen wie „He, he, he – Sport an der Spree“, „Schlager einer großen Stadt“ und „Porträt per Telefon“. In der DDR wurde Oertel 17 Mal zum Fernsehliebling des Jahres gewählt.