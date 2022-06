Berlin - Bei einem Dealer in Berlin-Neukölln hat die Polizei fast 270 kleine Kügelchen voller Rauschgift gefunden - in auffälligem hellgrün. Ein Foto der Polizei zeigte am Dienstag die farbige Ware aus Heroin und Kokain, fertig portioniert zum Verkauf, außerdem Bargeld und Pfefferspray. Der 31-jährige Verdächtige wurde am Montag nahe dem Körnerpark festgenommen.