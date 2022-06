In der Gemeinde Kranenburg in Nordrhein-Westfalen nahe der niederländischen Grenze hat ein 50-jähriger Niederländer offenbar hunderte mit Drogen gefüllte Briefe aufgegeben. Die Zollfahndung Essen nahm den Mann Anfang Juni fest, wie sie am Samstag mitteilte. Er wurde demnach bei dem Versuch verhaftet, fast 60 Drogensendungen in einen Briefkasten in Kranenburg einzuwerfen.

Die Beamten waren nach eigenen Angaben Wochen davor aufmerksam geworden, weil die Drogensendungen zwar in verschiedene Briefkästen in Kranenburg geworfen wurden, aber von identischer Aufmachung waren. Die Zollfahndung fing binnen sechs Wochen fast tausend Briefe ab und fand neben mehr als 50 Kilogramm Amphetaminen auch Heroin, Kokain, Ecstasy und Marihuana in den Umschlägen.

Die Briefsendungen waren an mutmaßliche Käufer im In- und Ausland adressiert. Der Niederländer hatte die Drogen demnach im Auto aus den Niederlanden eingeschmuggelt. Er kam in Untersuchungshaft.