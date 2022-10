Ein Auto geriet in der Sophienstraße in Berlin-Lichtenberg ohne Fremdeinwirkung in Brand. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.

Defekt: Mercedes geht in Berlin auf offener Straße in Flammen auf

Ein Mercedes ist in Nacht zu Sonntag mitten auf der Sophienstraße in Berlin-Lichtenberg ohne Fremdeinwirkung in Brand geraten. Die Insassen des Autos konnten sich laut Zeugenberichten nur an den Straßenrand begeben und dem Unheil freien Lauf lassen. Eigene Löschversuche schlugen offenbar fehl.

Bei dem Feuer wurden auch geparkte Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Auto, konnte ein Ausbrennen jedoch nicht verhindern. Die Polizei Berlin ermittelt nun zum technischen Defekt.