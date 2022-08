Berlin - Wegen eines Oberleitungsschadens ist ein BER-Flughafenexpress kurz vor dem S-Bahnhof Johannisthal in Berlin liegengeblieben. Die Regionalbahn sei am Sonntagabend auf dem Weg in Richtung Berlin unterwegs gewesen, teilte eine Bahn-Sprecherin mit. Laut Berliner Feuerwehr musste der Zug mit den rund 250 bis 300 Fahrgästen auf offener Strecke evakuiert werden.

Die Menschen wurden über Leitern aus dem „FEX“ geholt und mussten die letzten Meter bis zum nächsten Bahnhof zu Fuß zurücklegen. Verletzt wurde dabei niemand. Zwei Personen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Bahn arbeite daran, die gerissene Oberleitung so schnell wie möglich zu reparieren, hieß es am späten Sonntagabend. Mit einer intakten Strecke sei in den frühen Morgenstunden zu rechnen.