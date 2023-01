Defektes Kabel: U6 in Berlin unterbrochen Wegen eines Kabelschadens ist die U6 in Berlin zwischen den Bahnhöfen Stadtmitte und Wedding am Mittwoch unterbrochen. Züge der U-Bahn-Linie befahren die Str... dpa

Berlin -Wegen eines Kabelschadens ist die U6 in Berlin zwischen den Bahnhöfen Stadtmitte und Wedding am Mittwoch unterbrochen. Züge der U-Bahn-Linie befahren die Strecke seit dem Morgen nicht mehr, wie ein Sprecher der Berliner Verkehrsgesellschaften (BVG) mitteilte. Grund ist demnach ein schadhaftes Signalkabel am U-Bahnhof Friedrichstraße.