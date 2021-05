Demos in Berlin am Wochenende: Am Samstag sind drei Demonstrationen angemeldet, die sich gegen die „israelische Aggression in Palästina“ richten. Eine davon mit 2000 angemeldeten Teilnehmern wurde verboten.

Über das ganze Pfingstwochenende haben Kritiker der Corona-Politik Demos und Kundgebungen mit bis zu 16.000 Teilnehmern angemeldet. Mehrere wurden verboten.

Am Sonntag führt unter dem Motto „Gegen den Mietenwahnsinn“ ab 12 Uhr ein Aufzug vom Potsdamer Platz zum Nollendorfplatz. 10.000 Teilnehmer sind angemeldet.

Am Pfingstmontag wollen zudem Tausende Radfahrer mit einer großen Rundfahrt gegen den Weiterbau der Autobahn 100 protestieren.

Freitag, 21. Mai 2021

14.20 Uhr: Zwei geplante, große Demonstrationen von Gegnern der Corona-Politik in der Hauptstadt bleiben verboten. Das Berliner Verwaltungsgericht lehnte am Freitag einen Antrag der Organisatoren zur Aufhebung des Verbots ab. Diese kündigten daraufhin auf Twitter an, sich an die nächsthöhere Instanz, das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, zu wenden. Die Demonstrationen waren für Samstag und Sonntag mit dem Titel „Für Frieden, Freiheit und Grundrechte“ und jeweils 16.000 Teilnehmern angemeldet worden.

Auch ein zweiter Eilantrag, der sich gegen zwei Demonstrationsverbote am Montag richtete, sei zurückgewiesen worden, sagte ein Gerichtssprecher. Das Gericht sei der Gefahrenprognose der Polizei gefolgt, dass bei den Demonstrationen mit Verstößen gegen die Corona-Abstandsregeln zu rechnen sei. Die Polizei hatte eine Reihe von Demonstrationen am Pfingstwochenende mit der Begründung untersagt, frühere Kundgebungen hätten gezeigt, dass die Demonstranten bewusst die vorgeschriebenen Masken und Abstände ignorieren würden.

Ungeachtet der Gerichtsentscheidung plant die Polizei einen Großeinsatz mit rund 3000 Polizisten am Wochenende. Unterstützung kommt aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei. Man müsse sich auch darauf einstellen, dass sich Demonstranten nicht an Verbote halten würden, hieß es.

Auch Demo palästinensischer Gruppen verboten

Zudem untersagte die Polizei eine erneute Demonstration palästinensischer Gruppen gegen die Politik Israels am Samstag in Berlin-Kreuzberg. Begründet wurde auch dieser Schritt mit dem Corona-Infektionsschutz. Bei ähnlichen Demonstrationen hätten viele Teilnehmer die Infektionsschutz-Regeln nicht beachtet, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Daher habe die Versammlungsbehörde der Polizei eine sogenannte Verbotsverfügung erteilt.

Für die pro-palästinensische Demonstration mit dem Titel „Nahostkonflikt“ waren 2000 Teilnehmer angemeldet. Ab 15 Uhr sollte sie vom Südstern in Kreuzberg über den Hermannplatz in Neukölln zum Kottbusser Tor führen.

Mieten-Demo am Sonntag: 10.000 Teilnehmer angemeldet

Für Sonntag hat das Bündnis Mietenwahnsinn zum Protest gegen teures Wohnen aufgerufen. Die Veranstalter rechnen ab 13 Uhr mit 10.000 Teilnehmern. Das Motto lautet: „Gegen den Mietenwahnsinn. Jetzt erst recht“. Die Strecke führt vom Potsdamer Platz zum Winterfeldplatz.

Am Pfingstmontag wollen zudem Tausende Radfahrer mit einer großen Rundfahrt gegen den Weiterbau der Autobahn 100 protestieren. Drei weitere Demonstrationen für den Montag sind nach Polizeiangaben nun ebenfalls verboten. Dazu zählen zwei weitere Veranstaltungen unter dem Motto „Pfingsten in Berlin“: Die eine mit 600 angemeldeten Teilnehmern war ab 13 Uhr am Alexanderplatz geplant, die andere zeitgleich mit 1000 Teilnehmern am Potsdamer Platz. (mit dpa)