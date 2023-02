Demo am Freitag: Fridays for Future ruft vor Berlin-Wahl zum Klimastreik auf

Zwei Tage vor der Berliner Wiederholungswahl ruft Fridays for Future für Freitag zum berlinweiten Klimastreik auf. Unter dem Motto „Berlin Will Klima“ soll ab 12 Uhr vom Roten Rathaus aus für eine sozial-ökologische Transformation und eine 180-Grad-Wende der Politik demonstriert werden, kündigte die Klimabewegung am Donnerstag an.

Fridays for Future: „Klimaneutralität bis 2030 ist unverhandelbar“

Fridays for Future ruft besonders junge Menschen zu einer hohen Wahlbeteiligung am Sonntag auf. Die Wiederholungswahl sei entscheidend für Berlins Beitrag zur 1,5-Grad-Grenze. Berlin müsse jetzt alles dafür tun, schnellstmöglich gerechte und zukunftsfähige Politik zu machen. Klimaneutralität bis 2030 sei dafür unverhandelbar.

„Es kann nicht sein, dass wir in Berlin einer so gelähmten Politik ausgesetzt sind“, kritisierte die Sprecherin von Fridays for Future Berlin, Samira Ghandour: „Wir erleben seit Jahren keine zukunftswürdige Veränderung.“ Stattdessen werde weiter Politik für die Reichsten gemacht, auf Kosten der jungen Generationen. „Doch wir sind schon lange bereit für den sozial-gerechten Wandel und Veränderungen“, betonte die Klimaaktivistin: „Ich will nicht in einer Stadt voller Autobahnen, Asphalt und Armut leben!“

Fridays for Future plant auch im März weitere Protestaktionen

Unterstützt wird der Klimastreik unter anderem von der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen und den Initiatoren des Volksentscheids Klimaneustart 2030. Angekündigt werden unter anderem die Berliner Indie-band Il Cilvetto, die Musikgruppe Systemabsturz und der Poetry-Slammer Sebastian23. Den nächsten bundesweiten und globalen Klimastreik plant Fridays for Future für den 3. März.