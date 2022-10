Iran-Demo: Zehntausende heute in Berlin erwartet Mit einer Großdemo durch das Regierungsviertel wollen am Samstag Organisationen auf Polizeigewalt und Unterdrückung der Frauen im Iran aufmerksam machen. dpa Carola TunkChristian Gehrke

Eine Solidaritätsdemo für die getötete Mahsa Amini in Berlin-Kreuzberg vor ein paar Tagen. dpa/Annette Riedl/Archivbild

Berlin -Mit einer Großdemonstration durch das Berliner Regierungsviertel wollen heute zahlreiche Organisationen die seit Wochen anhaltenden Proteste im Iran unterstützen. Nach Angaben der Polizei sind 50.000 Teilnehmer ab 15 Uhr an der Siegessäule in Berlin angemeldet. Twitter-Beiträgen zufolge reisen aktuell Demonstranten aus ganz Europa an. Die Journalistin Natalie Amiri postete am Samstagmorgen mehrere Bilder von vollbesetzten Reisebussen. Nach Angaben der Polizei Berlin ist es aktuell (11 Uhr) bezüglich dieser Demo noch ruhig in der Stadt.