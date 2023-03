Demo gegen Berliner GroKo in Kreuzberg: „Rückschrittskoalition stoppen!“

Am Samstag demonstrieren Berliner Initiativen gegen die „Rückschrittskoalition“ aus SPD und CDU.

Die Unzufriedenheit mit den Ergebnissen der Koalitionsverhandlungen in der Hauptstadt ist groß.

Die Unzufriedenheit mit den Ergebnissen der Koalitionsverhandlungen in der Hauptstadt ist groß. Jörg Carstensen/dpa

Am Samstagmittag haben sich mehrere hundert Menschen auf dem Hermannplatz in Neukölln versammelt, um gegen die Bildung einer Großen Koalition aus SPD in Berlin zu protestieren.

„Berlin könnte ab Mai 2023 wieder zu einer CDU-regierten Stadt werden. Das darf nicht passieren!“, heißt es in dem Aufruf „Berlin Zusammen“. Die Forderung: „Keine CDU-geführte Koalition in Berlin, kein rechts-konservativer Rückschritt für unsere Stadt! Für eine offene, vielfältige und soziale Stadt für alle“!

„Wir sind davon überzeugt, dass die Vision, die wir für die Stadt haben, eine Mehrheit hat“, sagte Lisa Jaspers, Sprecherin der Initiative, im Interview. Bisherige Volksentscheide hätten gezeigt,„ dass die Stadtbevölkerung wesentlich größere und radikalere Vorstellungen für die Zukunft hat, als dass, was politisch bislang umgesetzt wurde.“

Der Aufruf wurde von rund 20 Berliner-Initiativen verfasst - zu den Erstunterzeichnern gehören Fridays For Future, Deutsche Wohnen & Co enteignen, die Mietergemeinschaft Kotti & Co und andere.

Die Demonstration startet am Neuköllner Hermannplatz und soll am frühen Nachmittag vor dem Willy-Brandt-Haus, der Zentrale der SPD, mit einer Abschlusskundgebung enden.

CDU und SPD haben vergangene Woche Koalitionsverhandlungen begonnen und wollen Anfang April ihren Koalitionsvertrag vorstellen.