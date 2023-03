Demo und Klima-Konzert in Berlin: Straßen rund um Brandenburger Tor gesperrt

Ab 14 Uhr findet eine Großdemo vor dem Brandenburger Tor statt. Bereits am Morgen sind die Straße des 17. Juni und die Ebertstraße gesperrt. Die Sperrung wird ausgeweitet.

Das Brandenburger Tor: Hier finden am Samstagnachmittag eine Großdemo und ein Klima-Konzert statt.

Wegen einer Großdemonstration und des Klima-Konzerts am Brandenburger Tor am Samstag sind die Straße des 17. Juni und die Ebertstraße bereits seit 6 Uhr gesperrt. Im Tagesverlauf werde die Sperrung bis zum Großen Stern ausgeweitet, teilte die Verkehrsinformationszentrale am Morgen mit. Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren, Demo-Teilnehmern wird geraten, mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Mit der Demo und dem Konzert sollen die Klimaziele einer Berliner Volksinitiative unterstützt werden. Dazu werden nach Angaben der Polizei etwa 35.000 Menschen erwartet. Das für fünf Stunden angekündigte musikalische Programm reicht von der deutschen Band Element of Crime über die Musikerin Annett Louisan, der Alternative-Rock-Band Beatsteaks bis hin zu Pianist Igor Levit. Auch Alexander Hacke von den Einstürzenden Neubauten mit Künstlerin Danielle de Picciotto ist angekündigt. Redebeiträge werden unter anderem von Klima-Aktivistin Luisa Neubauer und Nachhaltigkeitsexpertin Maja Göpel erwartet.

Das Bündnis will mit dem Volksentscheid am Sonntag erreichen, dass Berlin bis 2030 und nicht wie bislang vorgesehen bis 2045 klimaneutral wird. Dafür soll das Energiewendegesetz des Landes geändert werden.

Dafür muss bei der Abstimmung eine Mehrheit der Wähler mit Ja stimmen, mindestens aber 25 Prozent der Wahlberechtigten. Nötig sind rund 608.000 Ja-Stimmen.