Demo: „Zug der Liebe“ ist gestartet und zieht durch Berlin

Der „Zug der Liebe“ rollt heute erneut durch die Hauptstadt. Die Demo ist um 14.30 Uhr mit elf Wagen am Mauerpark in Prenzlauer Berg gestartet und zieht dann weiter Richtung Alexanderplatz zum Roten Rathaus und durch Berlin-Mitte (Das ist die Route). Der Tram-Verkehr ist entlang der Route unterbrochen.

Ein kleinerer Rückschlag wurde während der Vorbereitungen schnell gemeistert: Ein Wagen hatte kurzfristig technische Probleme, konnte aber glücklicherweise rasch wieder in Gang gesetzt werden. Eigentlich sollte der Zug um 13 Uhr loslaufen, doch es ging nicht: „Der Zug der Liebe verspätet sich noch ein wenig“, sagte Veranstalter Jens Schwan und nahm dabei kurz seinen Ohrschutz ab. Mit einem schelmischen Lächeln fügte er hinzu: „Typisch Berlin“, und ließ dabei ein herzliches Lachen erklingen. Ohne weitere Worte zu verlieren, verschwandt er in der ersten Reihe des Zuges, wo Rettungsdienst und Polizeikräfte bereits in Position stehen.

„Zug der Liebe“: Das sagt der Einsatzleiter der Rettungskräfte

Während gefeiert und getanzt wird, ist die Berliner Feuerwehr bereits wachsam und auf alles vorbereitet. Karl-Heinz Nicolaus, der Einsatzleiter der Rettungskräfte, war schon im vergangenen Jahr dabei.

Nicolaus kennt die Herausforderungen, die diese Großveranstaltung mit sich bringt. „Das ist hier heute auch eine Veranstaltung, bei der auch teils viel Alkohol konsumiert wird“, sagt er. Damit alle lange Spaß am Feiern haben, empfiehlt er: „Trinken, trinken, trinken“ – und zwar Wasser. „Es ist wichtig, immer Wasser zwischendurch zu trinken.“ Die Temperaturen und die Wetterschwankungen können zu Kreislaufproblemen führen, insbesondere bei einem Event, das sich über den gesamten Tag erstreckt.

„Zug der Liebe“: Der Feuerwehr macht die Hitze Sorgen

„Der Kreislauf leidet hauptsächlich durch die Hitze“, erklärt Nicolaus. Um sicherzustellen, dass jeder Besucher in Sicherheit ist, laufen und fahren entlang der Route auch Rettungskräfte mit. „Unsere Kollegen sind gekennzeichnet und wenn jemand merkt, dass es ihm nicht gut geht, kann er sie jederzeit ansprechen“, betont der Einsatzleiter. Die Unterstützung beschränkt sich nicht nur auf die Feuerwehr. „Wir haben zusätzlich den ASB (Arbeiter-Samariter-Bund) vor Ort, genauer den Regionalverband Nordwest“, fügt Nicolaus hinzu.

Mit dem „Zug der Liebe“ sollen soziale Vereine sichtbar gemacht werden, die sich „Nächstenliebe zu ihrem Alltag gemacht haben“, wie es auf der Webseite des Vereins heißt. An der Demonstration nehmen insgesamt elf Organisationen teil, die mit eigenen oder vom Verband gestellten Wagen auf sich aufmerksam machen. Das Motto der diesjährigen Demonstration ist „Mehr Liebe für die Welt von morgen“.

„Wir können nicht die Probleme der Welt lösen, aber wir wollen diejenigen, die weltweit oder lokal Menschen in Krisen- und Katastrophengebieten mit Obdach und lebenswichtigen Hilfsgütern versorgen, supporten, wo wir können“, sagte der Sprecher des Vereins Zug der Liebe, Jens Schwan. Der Verein sei 2015 in Reaktion auf die Pegida-Märsche gegründet worden. Pegida ist eine 2014 gegründete und bis heute aktive nationalistische und islamfeindliche Organisation, die sich gegen die Einwanderungs- und Asylpolitik der Bundesrepublik richtet.

„Zug der Liebe“ in Berlin: Teilnehmer erklären ihre Motivation

Viele Helferinnen und Unterstützer bringen sich mit Leidenschaft ein – wie Mandy von der Berliner Tiertafel, die gerade die letzten Plakate für andere Raver zusammenklebt. „Klar, ich helfe immer mal wieder gerne, wenn es passt!“, sagt Mandy, die inmitten des Trubels steht. Neben der Tiertafel gibt es auch andere Wagen zu verschiedenen sozialpolitischen Themen.

Mandy, die als Ordnerin zum dritten Mal dabei ist, erzählt während einer kurzen Verschnaufpause: „Ich war eigentlich von Anfang an dabei. Eine Zeit lang hatte ich meine eigenen Schilder, aber meistens half ich einfach überall aus. Mittlerweile habe ich nicht mehr so viel Zeit, freue mich aber, jetzt hier zu sein.“ Sie lacht und fügt hinzu: „Am Ende des Tages freue ich mich immer, bekannte Gesichter zu treffen. Das ist das Schöne hier. Ich würde mich gerne noch mehr engagieren, aber man muss ja auch auf seine sozialen Kontakte achten, nicht nur im Demobereich.“