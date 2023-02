Demo zum Warnstreik: Hier kommt es zu Einschränkungen im Stadtverkehr

Am Donnerstag ruft die Gewerkschaft Verdi zum Warnstreik auf. Ein Zug von Demonstranten läuft durch Berlin-Mitte. Busse müssen umgeleitet werden.

Angestellte des öffentlichen Dienstes streiken am Donnerstag in Berlin. Political-Moments/Imago

Die Gewerkschaft Verdi hat am Donnerstag in Berlin zu einem Warnstreik im öffentlichen Dienst aufgerufen. Dazu finden zahlreiche Kundgebungen und Demonstrationen in der ganzen Stadt statt. Um 8.30 Uhr gab es bereits eine Kundgebung vor dem Abgeordnetenhaus.

Unter dem Motto „Zusammen geht mehr“ laufen Angestellte des Öffentlichen Dienstes von 7.30 bis 11.30 Uhr durch Mitte.

Demo: An diesen Orten kann es zu Verkehrseinschränkungen kommen

Dabei führt die Demo-Strecke an diesen Straßen entlang: Wilhelmstr./Zimmerstr./Niederkirchnerstr. – Wilhelmstr. - Kochstr. – Rudi-Dutschke-Str. – Oranienstr. – Moritzplatz – Oranienstr. – Oranienplatz ALT: – Wilhelmstr./Zimmerstr. – Kochstr.-Oranienstr. Moritzplatz – Oranienplatz bis zum Mariannenplatz.

Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin mitteilte, kommt es zu mehreren Verkehrseinschränkungen in Mitte.

Auch im öffentlichen Personennahverkehr kommt es zu Einschränkungen. Wie die BVG auf Twitter mitteilte, wird der Bus der Linie M29 in beide Richtungen zwischen den Stationen S-Bahnhof Anhalter Bahnhof und U-Bahn Görlitzer Bahnhof umgeleitet.