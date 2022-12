China und Iran: Hunderte Berliner demonstrieren für Menschenrechte Hunderte Menschen haben am Samstag in Berlin auf Menschenrechtsverletzungen in diversen Staaten aufmerksam gemacht. dpa

Iraner demonstrieren in Berlin gegen das Mullah Regime im Iran. Imago/Jochen Eckel

Berlin -Mit mehreren Demonstrationen, Kundgebungen und anderen Aktionen haben Menschen am Samstag in Berlin auf Menschenrechtsverletzungen in diversen Staaten aufmerksam gemacht. So zogen aus Anlass des internationalen Tages der Menschenrechte nach Angaben von Polizei und Veranstalter etwa 250 Demonstranten vom Berliner Dom zum Brandenburger Tor, um gegen Repressionen und aus ihrer Sicht überzogene Corona-Maßnahmen in China zu protestieren. Deutschland müsse bei seiner China-Politik der Durchsetzung der Menschenrechte ein größeres Gewicht einräumen, so die Forderung.