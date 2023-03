Demonstration für Frauenhäuser am Dienstag in Berlin: Hunderte Teilnehmende erwartet Es fehlt an Plätzen und generell an Geld: Mitarbeiterinnen der autonomen Frauenhäuser streiken heute vor dem Brandenburger Tor. dpa

Eine Frau steht vor einem Frauenhaus. Sophia Kembowski/dpa

Berlin -Mitarbeiterinnen der autonomen Frauenhäuser wollen am heutigen Dienstag am Brandenburger Tor in Berlin für mehr Frauenhausplätze und eine bessere Finanzierung demonstrieren. Der Streik sei wichtig, weil der Gewaltschutz von Frauen und Kindern „prekär finanziert und mangelhaft ausgestattet“ sei, teilte die Zentrale Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser (ZIF) mit. 300 Menschen sind laut Polizei und ZIF zur Demonstration angemeldet.