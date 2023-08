Klimaaktivisten von Fridays for Future haben angekündigt, am Samstag, 2. September, mit einem Rave in Berlin gegen den geplanten Ausbau der Autobahn A100 zu protestieren. Unter dem Motto „Clubs. Stadt. Klimakrise! – A100 wegbassen“ soll auf dem Markgrafendamm zwischen Elsenbrücke und Ostkreuz demonstriert werden. Die Bür­ge­r*in­nen­in­itia­ti­ve A100 ist gehört ebenfalls zu den Initiatoren der Demo.

Auch die Clubcommission ist bei dem Protest dabei. Mehrere Clubs stehen vor dem Aus, wenn die A100 wie geplant ausgebaut wird, darunter About Blank, Else, Club Ost, Oxi und Void. Die geplante Strecke vom Treptower Park bis Storkower Straße (Bauabschnitt 17) in Friedrichshain verläuft direkt durch die Standorte von zahlreichen Kulturstätten und Clubs.

Ausbau der A100 umstritten

„Wir rufen die Berliner Stadtgesellschaft auf, dieses zerstörerische Vorhaben nachhaltig und unwiderruflich zu beenden sowie den Bundesverkehrswegeplan und seine zahlreichen Straßenbauprojekte zu kippen“, heißt es von Fridays for Future.

Der Ausbau der A100 ist umstritten. Gegenwind gibt es auch aus der Politik. Berlins ehemalige Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) zeigt sich fest überzeugt, dass bei der Stadtautobahn 100 nach dem 16. Bauabschnitt Schluss ist. „Diese Autobahn wird niemals kommen, da bin ich ganz sicher“.