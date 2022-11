PKK-Demo in Berlin: Verbotene Flaggen geschwenkt und Böller gezündet Mehr als tausend Menschen haben laut Polizei am Samstag in Berlin gegen ein Verbot der Arbeiterpartei Kurdistans demonstriert. dpa

PKK-Anhängerinnen protestieren in Berlin-Neukölln. dpa/Paul Zinken

Berlin -Mehr als tausend Menschen haben nach Polizeiangaben am Samstag in Berlin gegen ein Verbot der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) demonstriert. „In der Spitze waren es etwa 1400 Demonstranten, zum Schluss noch 200“, sagte ein Polizeisprecher. Angemeldet waren demnach 2500 Menschen. Der Protestzug startete am Hermannplatz in Neukölln und endete am Nachmittag am Oranienplatz in Kreuzberg.