Mehrere Tausend Menschen werden am Samstag zu zwei Iran-Protesten und der Demo „Frieden jetzt!“ erwartet. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Demos am Samstag in Berlin: Das sind die Routen

Demonstrantinnen in Berlin bekunden ihre Solidarität mit den Protesten im Iran.

Demonstrantinnen in Berlin bekunden ihre Solidarität mit den Protesten im Iran. dpa/Joerg Carstensen

Zu mehreren Demos in der Berliner Innenstadt sind am Samstag Tausende Teilnehmer angemeldet. Gleich zwei Solidaritätsbekundungen mit den Protesten im Iran sind geplant - dazu werden 1500 beziehungsweise 1000 Menschen erwartet. Wie viele es tatsächlich werden, ist noch offen. Außerdem wollen Gegner der Außenpolitik der Bundesregierung in Berlin-Mitte unter dem Motto „Frieden jetzt!“ demonstrieren.

Laut der Polizei muss mit Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Das sind die Routen der Demos:

Ab 13 Uhr: Demonstration gegen Menschenrechtsverletzungen im Iran - die Route Brandenburger Tor

Ebertstraße

Dorotheenstraße

Wilhelmstraße

Luisenstraße

Albrechtstsraße

Reinhardtstraße

Konrad-Adenauer-Straße

Otto-von-Bismarck-Allee

Annemarie-Renger-Straße

Paul-Löbe-Allee

Platz der Rebublik

Für diese Demonstration sind laut der Polizei 1000 Teilnehmer angemeldet. Schon vormittags beginnt ab 10 Uhr am Oranienplatz eine ganztägige Kunstperformance als Zeichen der Solidarität mit iranischen Frauen. Dafür sind 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet.

Ab 14 Uhr: Demo „Solidarität mit den Mitarbeitern der medizinischen Einrichtungen im Iran“ - die Route Werderscher Markt

Französische Straße

Friedrichstraße bis Oranienburger Tor

Kalkscheunenstraße

Johannisstraße

Angemeldet sind laut der Polizei 1500 Teilnehmer.

Ab 14 Uhr: Demonstration „Frieden jetzt!“ - die Route Alexanderstraße 1

Otto- Braun- Straße

Mollstraße - Torstraße

Friedrichstraße

Unter den Linden

Schlossbrücke

Karl- Liebknecht- Straße

Alexanderstraße 1

Nach Angaben der Polizei sind dazu 1000 Teilnehmer angemeldet.

Ab 11 Uhr: Auto- und Fahrradkorso von Gegnern der Außenpolitik der Bundesregierung und Gegnern der Corona-Maßnahmen - die Route Platz der Luftbrücke

Tempelhofer Damm

Mehringdamm

Stresemannstraße

Potsdamer Platz

Potsdamer Straße

Pallasstraße

Martin-Luther-Straße

Motzstraße

Kleiststraße

Kurfürstendamm

Lewishamstraße

Gerviniusstraße

Windscheidtstraße

Stuttgarter Platz

Kaiser-Friedrich-Straße

Haubachstraße

Gierkezeile

Schusterusstraße

Kaiser-Friedrich-Straße

Mierendorffstraße

Lise-Meitner-Straße

Kaiserin-Augusta-Allee

Alt-Moabit

Rathenower Straße

Perleberger Straße

Heidestraße

Minna-Cauer-Straße

Invalidenstraße

Luisenstraße

Reinhardtstraße

Friedrichstraße

Unter den Linden

Karl-Liebknecht-Straße

Alexanderstraße

Karl-Marx-Allee

Strausberger Platz

Daneben sind im gesamten Stadtgebiet weitere kleine Demonstrationen angemeldet, bei denen es zu Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen kommen kann.