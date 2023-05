Demos, Citylauf und Staatsbesuch in Berlin: Diese Straßen sind gesperrt

An mehreren Orten in Berlin wird Samstag demonstriert. Sonntag sorgen der Citylauf und vermutlich ein Staatsbesuch für Straßensperrungen. Der Überblick.

Auch eine Fahrraddemo findet am Wochenende wieder in Berlin statt. Christophe Gateau/dpa

Wegen mehrerer Demonstrationen, dem Citylauf S25 und vermutlich einem Staatsbesuch müssen sich Verkehrsteilnehmer in Berlin am Wochenende auf Straßensperrungen einstellen.

Wo man mehr Zeit einplanen muss und wo man besser gar nicht erst langfahren sollte – der Überblick:

Demos am Samstag in Berlin: Straßensperrungen

Weißensee: Von 11 bis 14 Uhr findet in Weißensee die Fahrraddemo „Radwege an die Allee – und in ganz Weißensee! Fahrraddemo für ein Radwegenetz in Weißensee“ statt. Laut der Verkehrsinformationszentrale kommt es zu Verkehrseinschränkungen im Bereich Berliner Allee, Roelckestraße, Rennbahnstraße, Indira-Gandhi-Straße, Weißenseer Weg, Konrad-Wolff-Straße, Waldowstraße, Suermondtstraße, Buschallee, Hansastraße, Falkenberger Straße, Malchower Chaussee, Blankenburger Pflasterweg, Ornitstraße und Malchower Chaussee bis zum Antonplatz.

Schöneberg: In der Zeit von 12.45 Uhr bis 17.30 Uhr kommt es aufgrund einer Solidaritäts-Demonstration mit dem Iran zu Verkehrseinschränkungen entlang der Wegstrecke vom Wittenbergplatz via Tauentzienstraße, Kurfürstendamm und Joachimsthaler Straße zurück zum Wittenbergplatz.

Wedding: In Wedding findet am Samstag von 11.30 Uhr bis 14 Uhr eine Demo unter dem Motto „Aufzeigen der Notstände im Pflege-/Krankenhaussystem & Erzählung der Geschichte der Berliner Krankenhausbewegung“ statt. Es kommt zu Verkehrseinschränkungen entlang der Wegstrecke Nordufer, Föhrer Straße, An der Putlitzstraße, Birkenstraße, Quitzowstraße, Siemensstraße, Waldstraße und Wiclefstraße.

Kreuzberg: Die Demo „Frieden Jetzt! Frieden schaffen ohne Waffen“ zieht am Samstag in der Zeit von 14 bis 20 Uhr von der Kottbusser Brücke über Kottbusser Damm, Sonnenallee, Pannierstraße, Wiener Straße, Skalitzer Straße, Oranienstraße, Adalbertstraße und Kottbusser Tor zurück zur Kottbusser Brücke. Auch hier ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Straßensperrungen am Sonntag in Berlin

Am Sonntag gibt es umfassende Verkehrssperrungen im Bereich um das Kanzleramt und das Schloss Bellevue – Grund ist voraussichtlich ein Staatsbesuch. Die Polizei empfiehlt, die Straßenzüge weiträumig zu umfahren. Vom 5 bis 18 Uhr gilt eine Allgemeinverfügung der Polizei für bestimmte Bereiche, Anwohner und anderweitig berechtigte Personen müssen in diesem Zeitraum einen Personal- oder Dienstausweis vorzeigen, um passieren zu dürfen. Laut der Verkehrsinformationszentrale Berlin beginnen die ersten Straßensperrungen allerdings bereits am Samstag um 16 Uhr und dauern bis Montag Früh. Gesperrt werden demnach die Ebertstraße und Lennéstraße in beiden Richtungen zwischen Leipziger Straße, Ben-Gurion-Straße und Hannah-Arendt-Straße.

Von 9 bis 14 Uhr kommt es außerdem zu Straßensperrungen wegen des Citylaufs in Westend, Charlottenburg, Tiergarten und Mitte. Wegen der Sperrung des Kaiserdamms ist die Strecke des Citylaufs S 25 übrigens dieses Mal 25,4 Kilometer lang. Unter den mehr als 8000 Aktiven sind in diesem Jahr auch erstmals 600 Kinder. Los geht es am Olympiastadion ab 9.30 Uhr. Gelaufen wird vornehmlich durch den Westen der Innenstadt. Anmeldungen sind kurzfristig möglich.