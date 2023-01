Demos, Drohnenflüge, Papst-Trauerfeier: Hier gibt es Straßensperrungen in Berlin

Am Wochenende und zum Wochenstart sind wieder einige Straßen in Berlin gesperrt. Dabei sind nicht immer Baustellen der Grund, weshalb Verkehrsteilnehmer nicht durchkommen. Ein Überblick.

Am Strausberger Platz führt die Polizei am Sonntag Vermessungsflüge mit Drohnen durch.

Am Strausberger Platz führt die Polizei am Sonntag Vermessungsflüge mit Drohnen durch. Berliner Zeitung/Markus Wächter

An mehreren Orten in Berlin müssen Verkehrsteilnehmer am Wochenende und zum Start der neuen Woche mit Einschränkungen rechnen. Wegen Demos und anderer Veranstaltungen kommt es zu Straßensperrungen. Und natürlich gibt es auch Baustellen. Eine Übersicht.

Verkehr am Sonntag in Berlin

An verschiedenen Kreuzungen in Friedrichshain und Friedrichsfelde führt die Polizei nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) am Sonntag Vermessungsflüge mit Drohnen durch. Zwischen 10 und 14 Uhr werden die betroffenen Kreuzungen dann jeweils für etwa eine halbe Stunde für den Autoverkehr gesperrt.

Diese Kreuzungen sind betroffen: Alt-Friedrichsfelde/Am Tierpark/Rhinstraße

Frankfurter Tor

Straße der Pariser Kommune/Karl-Marx-Allee

Strausberger Platz

In Berlin-Mitte kommt es am Sonntag zwischen 13.30 und 17 Uhr wegen einer Demonstration zu Verkehrseinschränkungen entlang der Strecke Pariser Platz, Unter den Linden, Friedrichstraße, Georgenstraße, Reichstagufer und Wilhelmstraße zurück zum Pariser Platz. Ebenfalls demonstriert wird am Sonntag in Schöneberg: Hier ist die Hauptstraße wegen einer Kundgebung von 11 bis etwa 23 Uhr in Richtung Kleistpark ab Kaiser-Wilhelm-Platz bis zur Grunewaldstraße für den Kfz-Verkehr gesperrt.

Verkehr am Montag in Berlin

In Kreuzberg kommt es nach Angaben der VIZ am Montag wegen der Trauerfeier für den emeritierten Papst Benedikt XVI. zu Verkehrseinschränkungen. Die Lilienthalstraße ist von 10 bis 22 Uhr in beiden Richtungen zwischen Südstern und Züllichauer Straße für den Kfz-Verkehr gesperrt.

In Köpenick gibt es am Montagabend eine Demonstration. In der Zeit von 17.45 Uhr bis 20.30 Uhr ist mit entlang der Strecke Elcknerplatz, Bahnhofstraße, Am Bahndamm, Kaulsdorfer Straße, Mahlsdorfer Straße, Bahnhofstraße, Lindenstraße, Alt-Köpenick, Müggelheimer Straße, Kietzer Straße, Kirchstraße und Alt-Köpenick bis Luisenhain zu rechnen.