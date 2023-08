Demos in Berlin am Samstag: Diese Straßen sind gesperrt

In Berlin finden am Samstag wieder mehrere Demonstrationen statt. Vor allem in Mitte gibt es deswegen größere Verkehrseinschränkungen. Aber auch in Prenzlauer Berg, Friedrichshain und Kreuzberg ist mit Straßensperrungen zu rechnen.

Zum größten Protestzug unter dem Motto „Frieden, Freiheit, Wahrheit, Freude“ werden am Samstag ab 13 Uhr mehrere hundert Teilnehmer erwartet. Die Demonstration wird von der sogenannten „Demokratie-Bewegung“ aus Anlass des Jahrestages der ersten großen „Querdenken“-Demonstration 2020 organisiert. Unter anderem „Querdenken“-Gründer Michael Ballweg und Captain Future sollen daran teilnehmen. Gegenprotest gibt es ab 12 Uhr in Form eines Fahrradkorsos der „antiverschwurbelten Aktion“ unter dem Motto „Antifaschistische Butterfahrt für ein intergalaktisches Berlin“.

Demo und Gegenprotest in Berlin: Das sind die Strecken am Samstag

Für die Demo „Frieden, Freiheit, Wahrheit, Freude“ werden laut der Verkehrsinformationszentrale voraussichtlich ab 12.30 Uhr die ersten Straßen gesperrt. Der Zug zieht vom Brandenburger Tor über Ebertstraße, Potsdamer Platz, Leipziger Straße, Charlottenstraße, Französische Straße, Friedrichstraße, Unter den Linden, Wilhelmstraße, Dorotheenstraße, Scheidemannstraße, Yitzhak-Rabin-Straße und Straße des 17. Juni zurück zum Brandenburger Tor. Das Ende der Demonstration ist bei der Polizei für 20 Uhr angemeldet.

Der Gegenprotest startet am Rosa-Luxemburg-Platz, von dort aus geht es über die Rosa-Luxemburg-Straße, Memhardstraße, Karl-Liebknecht-Straße, Unter den Linden, Glinkastraße, Behrenstraße, Ebertstraße, Hannah-Arendt-Straße, Französische Straße, zurück auf die Glinkastraße und zum Endpunkt an der Behrenstraße (Seite Tiergarten). Die Demo soll erst um Mitternacht enden.

Demo in Prenzlauer Berg, Friedrichshain und Kreuzberg

Um 18.30 Uhr startet am Samstag in Prenzlauer Berg der „anarchistische CSD“. Die Demonstration startet am Arnswalder Platz und zieht über Danziger Straße, Kniprodestraße, Am Friedrichshain, Friedenstraße, Platz der Vereinten Nationen, Palisadenstraße, Lebuser Straße, Andreasstraße, Schillingbrücke, Engeldamm, Adalbertstraße und Waldemarstraße zum Mariannenplatz in Kreuzberg. Die Demo ist bei der Polizei bis 23 Uhr angemeldet.



Für den Sonntag sind keine Demonstrationen angemeldet, bei denen es zu größeren Straßensperrungen kommt.