Berlin - Mit einer Demonstration für eine bessere Klimapolitik und mehr soziale Gerechtigkeit setzt das Bündnis „Gerechtigkeit Jetzt!“ am Sonntag (11.30 Uhr) seine Aktionstage fort. Mit diversen Veranstaltungen begleitet die Bewegung die laufenden Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP. Den Auftakt bildete am Freitag ein Protestmarsch von Fridays for Future, bei der sich in Berlin laut Veranstalter rund 20.000 Menschen beteiligten. Am Samstag wiederum kam es zu Protestaktionen auf der Baustelle der A100 sowie vor der Parteizentrale der Grünen.

Für Sonntag mobilisiert nun zudem das Bündnis „Solidarisch geht anders“ für eine Demonstration am Platz der Republik. Rund 500 Teilnehmende sind nach Polizeiangaben angemeldet. Am selben Tag beginnt laut Veranstalter am Haus der Kulturen ein Klimacamp mit mehr als 60 Veranstaltungen. Dabei sollen Ideen für eine solidarische und ökologische Wirtschaft und Gesellschaft entwickelt werden.

Dem Bündnis „Gerechtigkeit Jetzt!“ gehören mehr als 30 soziale Bewegungen an. Zu deren Themen gehören Mietenpolitik, Agrarreformen, Klimagerechtigkeit oder Rassismus.