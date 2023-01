Demos in Berlin zum Jahrestag der Ermordung von Liebknecht und Luxemburg

Anlässlich des 104. Jahrestages der Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg wird am Sonntag wieder zu mehreren Demonstrationen in Berlin aufgerufen. Um 10 Uhr morgens ist ein Demozug nach Angaben der Teilnehmer mit mehreren 100 Menschen am Frankfurter Tor in Friedrichshain gestartet.

Die Demonstranten laufen nach Informationen der Polizei Berlin die Frankfurter Allee entlang bis zur Gudrunstraße. Auf dem angrenzenden Friedhof im Ortsteil Friedrichsfelde in Berlin-Lichtenberg befindet sich die Gedenkstätte der Sozialisten. Dort ist von Sonntagmorgen bis um 13 Uhr eine Gedenkveranstaltung geplant. In der angrenzenden Rüdigerstraße findet ebenfalls eine Mahnwache für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht statt.

Für Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg: Mehrere Demorouten in Berlin

Die sozialistische Jugendbewegung Falken plant auch eine Demo. Nach Angaben der Polizei Berlin laufen die Teilnehmer ab um 11 Uhr über die Straße des 17. Juni und durch den Tiergarten zu laufen.

Eine weitere Demoroute führt am Sonntag ab 17 Uhr über den Olof-Palme-Platz, die Budapester Straße, die Katharina-Heinroth-Ufer, die Lichtensteinbrücke, die Lichtensteinallee und den Großen Tiergarten.