Mehrere Demos finden am Samstag und Sonntag in Berlin statt. Insbesondere in Mitte und Kreuzberg kommt es zu Verkehrseinschränkungen.

Demos in Berlin: Hier droht am Wochenende Stau

Aufgrund verschiedener Demonstrationen und Kundgebungen kommt es am Wochenende in der Berliner Innenstadt vielerorts zu Verkehrseinschränkungen. Betroffen sind vor allem die Bezirke Mitte, Kreuzberg und Neukölln, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) am Freitag mitteilte.

Für den Samstag sind nach Angaben der Berliner Polizei gleich zwei große Demos zum Ukraine-Krieg geplant. So findet vor dem Brandenburger Tor von 12 bis 18 Uhr unter dem Motto „Friedensdemonstration, Stopp den Waffenlieferungen, Stopp zum Russland-Ukraine Krieg“ eine Kundgebung statt, zu der mehrere Tausend Menschen angemeldet sind. Auf der Straße des 17. Juni zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Brandenburger Tor sowie im Bereich der Ebertstraße, Scheidemannstraße und Behrenstraße kommt es zu Sperrungen.

Kreuzberg und Neukölln: Demos zu Anschlag von Hanau am Wochenende

Zeitgleich soll ein Protestmarsch unter dem Motto „Frieden jetzt! Frieden schaffen ohne Waffen“ vom Alexanderplatz aus über die Memhardstraße, die Rosenthaler Straße und die Karl-Liebknecht-Straße durch Mitte ziehen. Auf dem Alexanderplatz sind zudem mehrere kleinere Gegendemos unter anderem von den „Omas gegen Rechts“ geplant. Auch hier kann es den Angaben nach entlang der Wegstrecke zu Verkehrseinschränkungen kommen.

In Berlin-Kreuzberg findet am Samstag ab 15.30 Uhr eine Kundgebung verschiedener Initiativen unter dem Motto „3 Jahre Hanau“ statt, bei der an den rechtsextremen Terroranschlag vom 19. Februar 2020 erinnert werden soll. Aufgrund der Demo wird es auf der Adalbertstraße zwischen Kottbusser Tor und Oranienstraße ebenfalls zu Einschränkungen kommen.

Fortgesetzt wird die Gedenkveranstaltung zu dem rassistischen Anschlag am Sonntag auf dem Hermannplatz in Neukölln. In der Zeit von 13 bis 22 Uhr kann es daher entlang der Demostrecke zwischen Hermannplatz, Sonnenallee, Karl- Marx-Straße und Kottbusser Damm zu Verkehrsbeschränkungen kommen.