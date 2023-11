Demos zum Israel-Gaza-Krieg am Sonntag: Das ist die Polizei-Bilanz

Die Berliner Polizei hat erneut Bilanz zu den vier Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt gezogen. Insgesamt seien der Sonntag sowie die Nacht auf Montag eher ruhig verlaufen, hieß es in einer vonseiten der Polizei am Montag

Rund 600 Polizisten waren im gesamten Stadtgebiet im Einsatz. Im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt betreuten die Einsatzkräfte vier Veranstaltungen in einem Einsatzzeitraum von 11.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Dabei kam es zu drei vorübergehenden Festnahmen. Es wurde eine Strafanzeige und eine Ordnungswidrigkeit gefertigt. Dienstkräfte wurden nicht verletzt.

Sachbeschädigungen in Zusammenhang mit Nahost-Konflikt

Die Veranstaltungen am Arkonaplatz, in der Schöneberger Straße und am Wittenbergplatz seien ohne weitere Vorkommnisse verlaufen. Bei der Demonstration „Freiheit für die Menschen in Gaza / FRIEDENSDEMO“ am Alexanderplatz kam es durch einen Teilnehmer während der Veranstaltung zu israelfeindlichen Ausrufen, denen sich mehrere Personen anschlossen. Die Versammlungsleitung forderte über Megafon auf, diese Ausrufe zu unterlassen. Einsatzkräfte der Polizei begleiteten den Mann, aus der Veranstaltung heraus.

Darüber hinaus sei es im gesamten Stadtgebiet zu diversen Sachbeschädigungen in Form von aufgemalten verfassungsfeindlichen und pro-palästinensischen Schriftzügen. Der Staatsschutz übernahm dazu die Ermittlungen.

Am Samstagabend kam es in Neukölln am Rande einer Demonstration zu zwei Explosionen. Bei der Detonation einer sogenannten Kugelbombe wurden mehrere Menschen verletzt, darunter auch ein Kleinkind.