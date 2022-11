Denkmalpflegerin: Denkmalschutz sucht nach Klima-Lösungen Solarpaneele auf den Dächern denkmalgeschützter Gebäude? Das ist oft ein Reizthema. Die Chefin des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz sieht die Den... dpa

HANDOUT - Ulrike Wendland sieht die Denkmalpflege beim Klimaschutz nicht als Verhinderer an. bild moe/Christian Möller/dpa/Archiv

Leipzig -In der Diskussion um den Klimawandel und den Ausbau der erneuerbaren Energien sieht sich der Denkmalschutz zu Unrecht als Verhinderer dargestellt. Die Denkmalpfleger seien immer an Lösungen interessiert, sagte die Geschäftsführerin des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz, Ulrike Wendland. Denkmale seien aber immer Unikate, und es müsse jeder Einzelfall geprüft werden. Das Thema spielt derzeit auch auf der europäischen Leitmesse „denkmal 2022“ in Leipzig eine große Rolle.