„Denver-Clan“-Blondine Linda Evans wird 80 Als „Denver-Clan“-Blondine Krystle Carrington wurde Linda Evans in den 80er-Jahren weltberühmt. Nun ist sie 80, lebt weitab von Hollywood - aber Gastrollen s... Barbara Munker , dpa

Los Angeles -Ein großes Jubiläum feierte Hollywood-Berühmtheit Linda Evans bereits im vergangenen Jahr - unter dem wohl ebenso berühmten Namen Krystle Carrington: es war der 40. Geburtstag des Starts der Hit-Serie „Denver-Clan“. Am 12. Januar 1981 strahlte der Sender ABC die erste Folge des Dauerbrenners aus, in den USA unter dem Namen „Dynasty“ bekannt. Die Kult-Soap machte Evans in der Rolle der engelsgleichen, blonden Krystle, die den fast 25 Jahre älteren Ölmagnaten und Patriarchen Blake Carrington (John Forsythe) heiratet, weltberühmt.